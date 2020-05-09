Дочь Елизаветы II подчеркнула — «мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями».

Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом

Фото: PA

Тема:
День Победы

Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна выразила глубокую признательность народам бывшего СССР за неоценимый вклад в победу над нацизмом. Обращение члена королевской семьи опубликовано в Telegram-канале посольства Великобритании в России.

«Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы», — написала дочь королевы в своем письме.

Принцесса Анна подчеркнула, что в столь непростые времена общество может «найти вдохновение в храбрости тех, кто сохранял веру друг в друга и кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании и бывшего СССР».

«В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые сражались, чтобы одержать победу», — добавила британская принцесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании над фашистской Германией, при этом вообще не упомянув СССР. Причина, по которой 73-летний политик, родившийся спустя год после окончания войны, упорно игнорирует победителя Третьего рейха — Красную армию, остается неизвестной.

Тема:
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