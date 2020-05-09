Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом
Дочь Елизаветы II подчеркнула — «мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями».
Фото: PA
Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна выразила глубокую признательность народам бывшего СССР за неоценимый вклад в победу над нацизмом. Обращение члена королевской семьи опубликовано в Telegram-канале посольства Великобритании в России.
«Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы», — написала дочь королевы в своем письме.
Принцесса Анна подчеркнула, что в столь непростые времена общество может «найти вдохновение в храбрости тех, кто сохранял веру друг в друга и кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании и бывшего СССР».
«В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые сражались, чтобы одержать победу», — добавила британская принцесса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании над фашистской Германией, при этом вообще не упомянув СССР. Причина, по которой 73-летний политик, родившийся спустя год после окончания войны, упорно игнорирует победителя Третьего рейха — Красную армию, остается неизвестной.
- 9 мая
- Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
- 9 мая
- Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
- 9 мая
- Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
- 9 мая
- Бывший муж Веры Глаголевой показал редкое фото подросшей внучки
- 9 мая
- «Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
- 9 мая
- Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
- 9 мая
- Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»
- 9 мая
- Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы
- 9 мая
- День Победы 2020: Как Петербург отпраздновал великий праздник в новом формате
- 9 мая
- Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны
Читайте также
36%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?