Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru
Россия отмечает День Великой Победы — особый, национальный праздник, объединяющий поколения. 75 лет назад разгромом нацистской Германией завершилась самая кровопролитная и жестокая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.
Светлая память героям, которые отстояли мир. Их подвиг не будет забыт. Искренние слова благодарности нашим ветеранам. Сегодня мы не сможем выйти на улицы и поздравить их лично. Впервые в истории 9 мая страна встречает без массовых мероприятий. Утром в Александровском саду Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата.
Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Николая Иванова.
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