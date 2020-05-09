Россия отмечает День Великой Победы — особый, национальный праздник, объединяющий поколения. 75 лет назад разгромом нацистской Германией завершилась самая кровопролитная и жестокая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

Светлая память героям, которые отстояли мир. Их подвиг не будет забыт. Искренние слова благодарности нашим ветеранам. Сегодня мы не сможем выйти на улицы и поздравить их лично. Впервые в истории 9 мая страна встречает без массовых мероприятий. Утром в Александровском саду Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Николая Иванова.