«От 50 до 80 миллионов»: Рудова призвала фанатов не забывать о подвиге ветеранов

Поздравление Натальи Рудовой с 75-летием празднования 9 мая стало неожиданностью для многих ее поклонников. Девушка опубликовала серьезный пост, в котором напомнила число погибших во всей Второй мировой войне и призвала подписчиков не забывать о подвиде тех, кому современники благодарны за Великую Победу.

«Каждый человек должен помнить, что общая численность погибших в ходе Второй мировой по разным данным, примерно от 50 до 80 миллионов человек, включая как военных, так и гражданских… Все это ради того, чтобы мы дышали свободным воздухом. Цените и помните!» — написала Рудова.

Instagram @rudovanata

Бывшая возлюбленная Тимати поблагодарила ветеранов за мирное небо над головой. То же самое вслед за ней сделали ее подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны.