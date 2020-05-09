Организаторы полагают, что онлайн-шествие может продлиться около 18 дней.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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День Победы

Заявки на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» подали более 2,8 миллиона человек. Регистрация завершилась 9 мая в 15.00 по московскому времени.

Онлайн-шествие стартовало в 11 часов по московскому времени в День Победы. Ожидается, что оно продлится не один день, а около 18 — такое решение было принято организаторами, чтобы у зрителей была возможность рассмотреть все лица фронтовиков и прочесть их имена.

Трансляция «Бессмертного полка» проходит на более чем 200 медиаэкранах столицы, на платформе онлайн-кинотеатра «Окко» и портале «Бессмертного полка России».

Акция «Бессмертный полк» начала проводиться в 2007 году. Традиционно 9 мая люди выходили на улицы с портретами своих предков и в длинном строю несли их по главным улицам города, чтобы напомнить жителям о подвигах героев, отдавших жизнь за Родину.

Как ранее писал 5-tv.ru, в этом году из-за пандемии коронавируса было решено провести акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн.

Тема:
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