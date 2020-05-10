Минобороны опубликовало редкие снимки полководцев Победы в финальный этап войны

В год 75-летия Великой Победы Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских полководцев. На официальном сайте ведомства размещены в открытом доступе кадры завершающего периода войны — весны 1945 года.

Снимки выложены в рамках исторического проекта «Полководцы Победы». Он посвящается героям-военачальникам, которые совершили разгром логова фашистов в Германии 75 лет назад.

«На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей — маршалов и генералов, танкистов и летчиков — тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны — нашей полной Победе», — говорится в сообщении ведомства.

Многие из фотографий взяты из личных архивов семей военных, некоторые из них публикуются впервые. Ранее 5-tv.ru писал о том, что министерство обороны РФ рассекретило документы о пражской операции 1945 года.