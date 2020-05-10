Россиян предупредили о майском снеге

Теплые деньки начала мая вскоре закончатся, а в некоторых регионах России даже выпадет снег. Об этом в эфире «Национальной Службы Новостей» рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, потепление ожидает россиян в последний день майских каникул, а за ним температура будет снижаться, что характерно для первой половины последнего месяца весны.

«Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20-25 градусов. Но этот всплеск тепла будет предварять серьезное похолодание, которое продлится около пяти-семи дней», — сделал прогноз синоптик.

Снижение температуры ожидается на пять-семь градусов, отметил Старков. Вместе с ним придут осадки, причем, как в виде дождя, так и снега.

«В дневные часы температура не будет превышать 10-12 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться облачной погодой и небольшими дождями. Такой погода будет в центре России, средних широтах. А на широте Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца даже выпадет снег, а в Архангельске даже сформируется временный снежный покров», — предупредил метеоролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе.