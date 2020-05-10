Россиян предупредили о майском снеге

Метеоролог рассказал, в каких регионах России возможно выпадение снега.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Jens Kalaene, /Ukrinform via ZUMA Wire

Тема:
Погода

Теплые деньки начала мая вскоре закончатся, а в некоторых регионах России даже выпадет снег. Об этом в эфире «Национальной Службы Новостей» рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, потепление ожидает россиян в последний день майских каникул, а за ним температура будет снижаться, что характерно для первой половины последнего месяца весны.

«Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20-25 градусов. Но этот всплеск тепла будет предварять серьезное похолодание, которое продлится около пяти-семи дней», — сделал прогноз синоптик.

Снижение температуры ожидается на пять-семь градусов, отметил Старков. Вместе с ним придут осадки, причем, как в виде дождя, так и снега.

«В дневные часы температура не будет превышать 10-12 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться облачной погодой и небольшими дождями. Такой погода будет в центре России, средних широтах. А на широте Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца даже выпадет снег, а в Архангельске даже сформируется временный снежный покров», — предупредил метеоролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе.

Тема:
Погода
9 мая
Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе
8 мая
Нижний Новгород уходит под воду: сильнейшие ливни затопили центр города
8 мая
Из-за сильного ливня в Ингушетии река Сунжа вышла из берегов
8 мая
Паводки и лесные пожары стали причиной объявления повышенного уровня опасности в российских регионах
7 мая
Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
6 мая
Желтый уровень опасности! МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
5 мая
Беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве
4 мая
Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России
1 мая
Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь
1 мая
День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая

Читайте также

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
В Ухань вернулся коронавирус: новый случай заражения выявили впервые за долгое время
7:48
А вы ответите? 7 сложных вопросов, с которыми справился Александр Друзь
7:46
Машины всмятку: три человека погибли в массовом ДТП под Иркутском
7:41
Получивший травму космонавт Тихонов не полетит осенью на МКС
7:31
Россиян предупредили о майском снеге
7:14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Как за каменной стеной. Какие мужские имена говорят о надежности?
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок