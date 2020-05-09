Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

Серьезное похолодание ожидается в Москве и области после 12 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«12 мая будет достаточно необычным днем. Сначала теплые воздушные массы принесут в Москву хорошую, летнюю погоду, температура поднимется до плюс 26 градусов. А во второй половине дня воздушные потоки сменятся на северные. И уже на следующий день температура опустится на 10-12 градусов», — цитирует синоптика РБК.

Вильфанд отметил, что 13 мая температура в столичном регионе опустится до плюс 9-14 градусов днем и плюс 4-5 ночью. Такой температурный режим будет сохраняться в течение последующих нескольких дней.

«Мы вернемся в апрель», — сказал о предстоящей неделе представитель Гидрометцентра, уточнив, что прогнозируемые температуры на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи. Количество осадков за весенний период 2020 года в среднем не дотягивает даже до 50% от ежегодной нормы.