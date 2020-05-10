К юбилейному Дню Победы готовились задолго, масштабно, но пандемия внесла свои коррективы. Праздник от этого не стал менее радостным, в каком-то смысле, вынужденная самоизоляция позволяет лучше сосредоточиться на своих мыслях, своих переживаниях, на истории своей семьи.

События, происходящие в России и других странах, показали, как хрупок мир, как может в одночасье быть нарушен привычный образ жизни. И как важно в такие моменты помнить о своей истории, о том что мы можем преодолеть любые испытания. День Победы в Москве увидел корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru показывал невероятные кадры воздушного парада в Москве в честь 75-летия Победы.