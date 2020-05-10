Официальные лица многих государств 9 мая присылали в Россию поздравления с юбилеем Победы
В некоторых странах прошли автопробеги, кое-где возлагали цветы к мемориалам, в странах Латинской Америки люди записывали видеообращения и пели на русском языке.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Целый день в Россию приходили поздравления с юбилеем Великой Победы — от глав государств всего мира. Телеграммы, телефонные звонки. США, Германия, Франция, Италия, Индия, и многие другие.
Чешский президент Милош Земан в письме Владимиру Путину выразил восхищение героизмом воинов Красной армии. Отметил, что Прага и вся Чехословакия благодарна за освобождение от нацизма. Переписывать историю и забывать подвиг советских солдат нельзя. Это цитата.
Поздравительную телеграмму Владимиру Путину направил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что юбилей Победы дает возможность вспомнить о ценности мира.
Китайские дипломаты записали целое видеообращение по случаю 75-летия Победы. Ранее с праздником российского лидера поздравил председатель КНР — Си Цзиньпин, который заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать правду об итогах Второй мировой войны.
Также Владимир Путин по телефону обменялся поздравлениями с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В Казахстане, к слову, День Победы — государственный праздник.
А вот на Украине празднование было омрачено скандалом. В Мелитополе у пенсионера отняли красный флаг со звездой. В Незалежной такое знамя запрещено из-за коммунистической символики.
Тем не менее, несмотря на все запреты, в Киеве прошел праздничный автопробег. Несколько машин времен Великой Отечественной проехали по улицам с копией того самого знамени Победы и фотографиями фронтовиков.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже почтил память солдат. Глава государства возложил цветы к мемориалам памяти в Киеве, а позже и в Закарпатской области на территории мемориального комплекса «Холм Славы» в Ужгороде.
В Германии в Трептов-парк к мемориалу советским воинам пришли не только официальные делегации, но и простые жители. На улицах Кельна можно было слышать песню «Катюша».
В Израиле в честь Дня Победы прошел автопробег. Участники с флагами и портретами героев войны проехали по центральным улицам нескольких городов.
Помнят и ценят подвиг советского народа в Латинской Америке. Жители Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии и Эквадора прислали свои видеопоздравления, чтобы продемонстрировать единство наших народов. А музыканты из Парагвая спели на русском языке песню «Священная война».
В Сирии летчики российских Воздушно-космических сил провели авиапарад над базой Хмеймим. В небо взмыли ударные вертолеты, военно-транспортные самолеты, сверхманевренные истребители. Отправляясь в полет, пилоты признались, что чувствуют огромную ответственность и гордость.
- 10 мая
- В Петербурге возле Пискаревского кладбища начал работать новый музей блокады
- 10 мая
- Ветераны Великой Отечественной рассказали, каким был первый День Победы в 1945-м
- 10 мая
- От Калининграда до Владивостока: как День Победы отпраздновали в регионах России
- 10 мая
- В МИД РФ возмущены попытками США принизить роль СССР в победе над нацизмом
- 10 мая
- Праздник на земле и в воздухе: как отметили 75-летие Победы в Петербурге
- 10 мая
- Как День Победы отпраздновали в Москве
- 10 мая
- Путин провел смотр Президентского полка в День Победы
- 10 мая
- Хотела, как лучше: На Бочкареву набросились за «кощунство и разврат» в День Победы
- 10 мая
- Аэростаты подняли в небо над Петербургом изображения боксеров-участников ВОВ
- 10 мая
- Каким был праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в городах России
Читайте также
22%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?