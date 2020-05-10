В некоторых странах прошли автопробеги, кое-где возлагали цветы к мемориалам, в странах Латинской Америки люди записывали видеообращения и пели на русском языке.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Целый день в Россию приходили поздравления с юбилеем Великой Победы — от глав государств всего мира. Телеграммы, телефонные звонки. США, Германия, Франция, Италия, Индия, и многие другие.

Чешский президент Милош Земан в письме Владимиру Путину выразил восхищение героизмом воинов Красной армии. Отметил, что Прага и вся Чехословакия благодарна за освобождение от нацизма. Переписывать историю и забывать подвиг советских солдат нельзя. Это цитата.

Поздравительную телеграмму Владимиру Путину направил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что юбилей Победы дает возможность вспомнить о ценности мира.

Китайские дипломаты записали целое видеообращение по случаю 75-летия Победы. Ранее с праздником российского лидера поздравил председатель КНР — Си Цзиньпин, который заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать правду об итогах Второй мировой войны.

Также Владимир Путин по телефону обменялся поздравлениями с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В Казахстане, к слову, День Победы — государственный праздник.

А вот на Украине празднование было омрачено скандалом. В Мелитополе у пенсионера отняли красный флаг со звездой. В Незалежной такое знамя запрещено из-за коммунистической символики.

Тем не менее, несмотря на все запреты, в Киеве прошел праздничный автопробег. Несколько машин времен Великой Отечественной проехали по улицам с копией того самого знамени Победы и фотографиями фронтовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже почтил память солдат. Глава государства возложил цветы к мемориалам памяти в Киеве, а позже и в Закарпатской области на территории мемориального комплекса «Холм Славы» в Ужгороде.

В Германии в Трептов-парк к мемориалу советским воинам пришли не только официальные делегации, но и простые жители. На улицах Кельна можно было слышать песню «Катюша».

В Израиле в честь Дня Победы прошел автопробег. Участники с флагами и портретами героев войны проехали по центральным улицам нескольких городов.

Помнят и ценят подвиг советского народа в Латинской Америке. Жители Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии и Эквадора прислали свои видеопоздравления, чтобы продемонстрировать единство наших народов. А музыканты из Парагвая спели на русском языке песню «Священная война».

В Сирии летчики российских Воздушно-космических сил провели авиапарад над базой Хмеймим. В небо взмыли ударные вертолеты, военно-транспортные самолеты, сверхманевренные истребители. Отправляясь в полет, пилоты признались, что чувствуют огромную ответственность и гордость.

Тема:
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