Россия поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на портале Сoronavirus-monitor.ru.

Согласно обновленной информации, в РФ подтверждено 221 344 случаев COVID-19, в Испании — 264 663, а в США — 1 367 638.

При этом Россия занимает второе место по числу проведенных тестов на COVID-19. В настоящий момент их количество превысило 5,6 миллиона.

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом 1/1

Кроме того, эксперты наблюдают положительную динамику в протекании болезни у большинства россиян. Как ранее отметил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, 70-80% инфицированных переносят заболевание в легкой форме.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в России увеличилось на 5 495 человек. Только из столичных больниц за последние сутки было выписано сразу 4032 пациента.

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