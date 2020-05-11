Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
За последние сутки в стране выявили 11 656 инфицированных.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Россиян предупредили о майском снеге
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Россия поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на портале Сoronavirus-monitor.ru.
Согласно обновленной информации, в РФ подтверждено 221 344 случаев COVID-19, в Испании — 264 663, а в США — 1 367 638.
При этом Россия занимает второе место по числу проведенных тестов на COVID-19. В настоящий момент их количество превысило 5,6 миллиона.
Кроме того, эксперты наблюдают положительную динамику в протекании болезни у большинства россиян. Как ранее отметил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, 70-80% инфицированных переносят заболевание в легкой форме.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в России увеличилось на 5 495 человек. Только из столичных больниц за последние сутки было выписано сразу 4032 пациента.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 мая
- Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня
- 11 мая
- В России за сутки от COVID-19 успешно излечились еще 5495 человек
- 11 мая
- Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
- 11 мая
- В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19
- 11 мая
- Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19
- 11 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 мая
- 11 мая
- Как изменятся цены на авиаперелеты из-за соблюдения социальной дистанции в самолетах
- 10 мая
- В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом
- 10 мая
- Брошенная у дома после выписки из больницы в Москве пенсионерка попала на видео
- 10 мая
- Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
Читайте также
30%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?