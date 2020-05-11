Голикова: 11 регионов России готовы ко второму этапу снятия ограничений

Перейти сразу ко второму этапу снятия введенных из-за распространения коронавируса ограничений на сегодняшний день готовы 11 регионов России. Еще 22 региона могли бы приступить к поэтапному ослаблению ограничений, если бы увеличили число коек в больницах для коронавирусных больных и количество тестов на наличие COVID-19 среди населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещании с Владимиром Путиным, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Она напомнила, что критериями для поэтапного снятия ограничений считаются: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд в больницах и количество ежедневно проводимых тестов на 100 тысяч населения. Для первого этапа коэффициент распространения инфекции не должен превышать единицу, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного, а число тестов — не менее семидесяти в день на 100 тысяч человек.

«Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы 11», — отметила Голикова.

Эти регионы, по словам вице-премьера, могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.

«22 региона в дополнение к этим одиннадцати могли бы ступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно — 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тысяч населения — могли бы исполняться», — добавила Голикова.

По ее мнению, такие показатели достижимы и региональные власти способны их добиться. Однако, по словам вице-премьера, снимать ограничения необходимо очень осторожно, поскольку, как показывает мониторинг, вышеперечисленные показатели постоянно колеблются.

В своем отчете Татьяна Голикова также отметила, что доля летальных исходов среди выявленных случаев коронавируса выросла в мире за апрель в 3,5 раза и составляет 6,8%, что, по ее словам, свидетельствует об утяжелении клинических форм заболевания и недостаточности выявления инфекции. В России летальность ниже более чем в семь раз. Кроме того, в последние дни в нашей стране наблюдается тенденция к снижению темпов прироста числа зараженных, хотя в ряде регионов они все еще высоки.

Ранее 5-tv.ru сообащал, что, по данным на 11 мая, число выявленных случаев COVID-19 в России достигло почти 210 тысяч человек, благополучно вылечились более 34 тысяч, 1,9 тысяч пациентов скончались. Проведено в общей сложности более 5,2 миллионов тестов.