В Крыму считают, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Бывший глава украинского МИД озвучил в прессе условия для возвращения Крыма.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS, /Паниотов Александр, /Феоктистов Дмитрий

Тема:
Украинский кризис

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в интервью РИА Новости заявил, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин «сел в лужу» со своими прогнозами по возвращению полуострова.

«„Кассандра Климкина“ опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился, напророчив Крыму возвращение в „ридну нэньку“ при одновременном совпадении двух условий, каждое из которых само по себе нереально», — сказал Александр Молохов.

Экс-глава МИД Незалежной озвучил в местной прессе два условия возвращения Крыма — наращивание санкционного давления на РФ и желание жителей полуострова вернуться в состав Украины.

Александр Молохов выразил мнение, что Незалежной не удастся стать «витриной западного мира», на которую крымчане будут взирать с надеждой. Глава рабочей группы добавил, что полуостров никогда не будет «гирей» для РФ и «украинским горе-политикам» надеяться не на что.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ответили Климкину на слова о праздновании в РФ 9 мая.

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