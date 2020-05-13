США не применят ИВЛ из России до выяснения причин пожара в больнице Петербурга
В начале апреля спецборт из Москвы доставил в Нью-Йорк медицинское оборудование и лекарства.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / Петренко Полина, AP
США примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» по итогам расследования причин пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, унесшего жизни пяти пациентов. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), входящем в структуру МВД страны. Оно призвано координировать действия по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.
В ведомстве уточнили, что медицинская аппаратура была доставлена в апреле из России в США в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Аппараты ИВЛ были направлены в больницы Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако так и не были использованы из-за улучшающейся ситуации с COVID-19. Теперь же они изымаются со складов.
«В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы (ИВЛ — прим.ред) в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — цитирует заявление РИА Новости.
Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга, в ряде случаев могут стать причиной и других ЧП в медучреждениях. По словам источников URA.RU в медицинских кругах, у профессионального сообщества есть вопросы к стандартам качества этой техники, закупленной десятками российских регионов.
Как передавал 5-tv.ru, ранним утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом, вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. В результате происшествия погибли пять человек.
9 мая пожар возник в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве, где лечатся пациенты с COVID-19. Предположительно, загорелся неисправный аппарат ИВЛ, один человек погиб.
- 13 мая
- Группа Apocalyptica даст концерт в онлайн-режиме
- 13 мая
- Еще два спецборта с российскими военными вернулись из Италии
- 12 мая
- Кому из петербуржцев выплатят по 800 рублей на покупку перчаток и масок
- 12 мая
- Владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом
- 12 мая
- Похоронные разборки: калужские ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса
- 12 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая
- 12 мая
- Россияне рассказали, понравилось ли им праздновать День Победы в самоизоляции
- 12 мая
- «Совсем не чувствую запахи» — жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о симптомах COVID-19
- 12 мая
- Власти Кубани пообещали скоро возобновить прием туристов
- 12 мая
- Коронавирус начал чаще бить по российским детям — глава Роспотребнадзора
Читайте также
86%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?