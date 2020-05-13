США не применят ИВЛ из России до выяснения причин пожара в больнице Петербурга

США примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» по итогам расследования причин пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, унесшего жизни пяти пациентов. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), входящем в структуру МВД страны. Оно призвано координировать действия по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.

В ведомстве уточнили, что медицинская аппаратура была доставлена в апреле из России в США в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Аппараты ИВЛ были направлены в больницы Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако так и не были использованы из-за улучшающейся ситуации с COVID-19. Теперь же они изымаются со складов.

«В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы (ИВЛ — прим.ред) в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — цитирует заявление РИА Новости.

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга, в ряде случаев могут стать причиной и других ЧП в медучреждениях. По словам источников URA.RU в медицинских кругах, у профессионального сообщества есть вопросы к стандартам качества этой техники, закупленной десятками российских регионов.

Как передавал 5-tv.ru, ранним утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом, вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. В результате происшествия погибли пять человек.

9 мая пожар возник в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве, где лечатся пациенты с COVID-19. Предположительно, загорелся неисправный аппарат ИВЛ, один человек погиб.