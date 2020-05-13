Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cadu Rolim, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» рассказал, что эффективное лекарство против коронавирусной инфекции может появиться уже осенью. Препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Противовирусное средство должно помочь иммунитету бороться с COVID-19 путем искусственного добавления антител.

«Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. <…> Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что клинические испытания лекарства планируется начать уже в июне, а выпустить препарат должны уже к началу осени.

Павел Волчков полагает, что новое лекарство покажет свою действенность в борьбе против коронавирусной инфекции. По словам специалиста, для его создания отобрали лучшее антитело, полученное от инфицированных COVID-19, и клонировали его. Фармкомпания уже начала производство антител в промышленных масштабах и имеет опытную партию.

Говоря о возможности ослабления ограничительных мер, медик отметил, что сделать это можно будет только после того, как коронавирус будет подтвержден у 20-30% населения.

«Для этого требуется протестировать одномоментно на антитела, допустим, 10 тысяч человек. Несмотря на погрешность, по этим цифрам можно будет сделать вывод о том, близки ли мы к выходу из карантина», — резюмировал вирусолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 232 243 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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