Когда создадут эффективное лекарство против COVID-19 — мнение вирусолога
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com /Cadu Rolim, 5-tv.ru
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» рассказал, что эффективное лекарство против коронавирусной инфекции может появиться уже осенью. Препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Противовирусное средство должно помочь иммунитету бороться с COVID-19 путем искусственного добавления антител.
«Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. <…> Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что клинические испытания лекарства планируется начать уже в июне, а выпустить препарат должны уже к началу осени.
Павел Волчков полагает, что новое лекарство покажет свою действенность в борьбе против коронавирусной инфекции. По словам специалиста, для его создания отобрали лучшее антитело, полученное от инфицированных COVID-19, и клонировали его. Фармкомпания уже начала производство антител в промышленных масштабах и имеет опытную партию.
Говоря о возможности ослабления ограничительных мер, медик отметил, что сделать это можно будет только после того, как коронавирус будет подтвержден у 20-30% населения.
«Для этого требуется протестировать одномоментно на антитела, допустим, 10 тысяч человек. Несмотря на погрешность, по этим цифрам можно будет сделать вывод о том, близки ли мы к выходу из карантина», — резюмировал вирусолог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 232 243 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая
- 13 мая
- США не применят ИВЛ из России до выяснения причин пожара в больнице Петербурга
- 13 мая
- Группа Apocalyptica даст концерт в онлайн-режиме
- 13 мая
- Еще два спецборта с российскими военными вернулись из Италии
- 12 мая
- Кому из петербуржцев выплатят по 800 рублей на покупку перчаток и масок
- 12 мая
- Владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом
- 12 мая
- Похоронные разборки: калужские ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса
- 12 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая
- 12 мая
- Россияне рассказали, понравилось ли им праздновать День Победы в самоизоляции
- 12 мая
- «Совсем не чувствую запахи» — жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о симптомах COVID-19
Читайте также
57%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?