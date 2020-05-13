Полетели крыши, остановки и даже гаражи: Мощный ураган обрушился на Бурятию и Забайкалье

О пострадавших не сообщается. Местные власти подсчитывают ущерб, обещая в кратчайшие сроки восстановить разрушенное.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Тема:
Погода

На Забайкалье и Бурятию обрушился ураган. Ветер достигал 30 метров в секунду, срывал крыши домов, валил деревья и рекламные щиты, обрывал провода.

Пользователи в соцсетях выкладывают кадры, которые напоминают сцены из фильма-катастрофы. Металлические гаражи шторм переворачивает, как картонные коробки. Во дворах летают листы железа.

О пострадавших не сообщается. Сейчас местные власти подсчитывают ущерб и обещают в кратчайшие сроки восстановить то, что было разрушено.

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