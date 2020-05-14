В сети продолжается онлайн -шествие героев Великой Отечественной войны. К этому часу на официальном сайте акции «Бесмертный полк» в трансляции приняли участие уже более шестисот тысяч портретов фронтовиков.

По словам организаторов, колонна ветеранов может растянуться на две недели. Это самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы. Она стартовала в режиме онлайн 9 мая. Всего в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции вызвало у россиян празднование Дня Победы в самоизоляции.