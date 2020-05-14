Онлайн-шествие «Бессмертный полк» может продлиться две недели
Самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы стартовала в интернете 9 мая.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В сети продолжается онлайн -шествие героев Великой Отечественной войны. К этому часу на официальном сайте акции «Бесмертный полк» в трансляции приняли участие уже более шестисот тысяч портретов фронтовиков.
По словам организаторов, колонна ветеранов может растянуться на две недели. Это самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы. Она стартовала в режиме онлайн 9 мая. Всего в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек.
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