Самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы стартовала в интернете 9 мая.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В сети продолжается онлайн -шествие героев Великой Отечественной войны. К этому часу на официальном сайте акции «Бесмертный полк» в трансляции приняли участие уже более шестисот тысяч портретов фронтовиков.

По словам организаторов, колонна ветеранов может растянуться на две недели. Это самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы. Она стартовала в режиме онлайн 9 мая. Всего в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции вызвало у россиян празднование Дня Победы в самоизоляции.

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