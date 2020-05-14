По словам заведующего педиатрическим отделением больницы «Хадасса» в Иерусалиме Якова Беркуна, медикам также известны случаи тяжелых осложнений у подростков, переболевших COVID-19 бессимптомно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Thissen, Panoramic, Fotostand / Schmitt, Michaela Begsteiger

Тема:
Эпидемия коронавируса

Накопленный в мире за последние несколько месяцев опыт показал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирус и редко бывают переносчиками заболевания. Как пояснил в интервью РИА Новости врач-иммунолог, заведующий педиатрическим отделением больницы «Хадасса» в Иерусалиме Яков Беркун, это может быть связано с особенностями детского иммунитета.

«У детей иммунная система недостаточно развита, много компонентов есть у иммунной системы. И видимо, та часть, которая еще не развита, она и не нужна для борьбы с коронавирусом. А врожденная иммунная система как раз более эффективна у детей — может быть, благодаря этому дети легче болеют», — сказал Беркун.

Известно, что COVID-19 попадает в клетки организма через определенные рецепторы, и этих рецепторов у детей меньше. К тому же у детей слабее работают сигналы внутри клеток. Возможно поэтому, по мнению медика, вирус меньше проникает в детский организм и реже начинается заражение.

По словам иммунолога, наблюдение за множеством семей показало, что чаще всего коронавирус в них приносили именно взрослые, а часть детей в многодетных семьях вообще не заражались, хотя находились рядом с больными в одной квартире. Замечено также, что дети с хроническими заболеваниями болеют COVID-19 не тяжелее, чем сверстники, которые не имеют сопутствующих диагнозов.

Однако Яков Беркун отметил, что у детей наблюдались единичные случаи сильных воспалительных процессов как реакции на уже перенесенный порой бессимптомно коронавирус. Так, у одного из подростков, поступивших в больницу в тяжелом состоянии, было диагностировано воспаление миокарда, а анализы на коронавирус были отрицательные. Дальнейшее обследование показало наличие в организме антител к COVID-19, то есть ребенок уже переболел им бессимптомно.

«Мы не знаем, кто предрасположен к этому, но такое явление бывает. Бывает крайне редко — буквально около 20 случаев в мире — и оно связано с реакцией определенных людей на заражение вирусом», — сказал иммунолог.

Ранее, как писал 5-tv.ru, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что эффективное лекарство против коронавируса может появиться уже будущей осенью. Клинические испытания препарата планируется начать в июне.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 мая
Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции
14 мая
В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
14 мая
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
14 мая
Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы
14 мая
Без общих перемен и уроки в разное время — как изменится школа в России
14 мая
Эксперты предупредили о «сексуальных» вымогательствах в сети
14 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
14 мая
Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
14 мая
Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена
14 мая
Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Ученые разработали способную убить устойчивый рак диету
11:06
Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции
10:57
«Прекрасная молодая мама»: Кайли Дженнер умилила фанатов нежными фото с дочерью
10:46
В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
10:35
ФСБ проводит обыск у главы минсельхоза Пензенской области
10:30
Сезон открыт: автомобиль пробил ограждение и улетел в Фонтанку в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Как быть, если не ладится личная жизнь? Советы известного таролога
Какие перчатки лучше носить в пандемию? Советы инфекциониста

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок