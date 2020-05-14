Накопленный в мире за последние несколько месяцев опыт показал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирус и редко бывают переносчиками заболевания. Как пояснил в интервью РИА Новости врач-иммунолог, заведующий педиатрическим отделением больницы «Хадасса» в Иерусалиме Яков Беркун, это может быть связано с особенностями детского иммунитета.

«У детей иммунная система недостаточно развита, много компонентов есть у иммунной системы. И видимо, та часть, которая еще не развита, она и не нужна для борьбы с коронавирусом. А врожденная иммунная система как раз более эффективна у детей — может быть, благодаря этому дети легче болеют», — сказал Беркун.

Известно, что COVID-19 попадает в клетки организма через определенные рецепторы, и этих рецепторов у детей меньше. К тому же у детей слабее работают сигналы внутри клеток. Возможно поэтому, по мнению медика, вирус меньше проникает в детский организм и реже начинается заражение.

По словам иммунолога, наблюдение за множеством семей показало, что чаще всего коронавирус в них приносили именно взрослые, а часть детей в многодетных семьях вообще не заражались, хотя находились рядом с больными в одной квартире. Замечено также, что дети с хроническими заболеваниями болеют COVID-19 не тяжелее, чем сверстники, которые не имеют сопутствующих диагнозов.

Однако Яков Беркун отметил, что у детей наблюдались единичные случаи сильных воспалительных процессов как реакции на уже перенесенный порой бессимптомно коронавирус. Так, у одного из подростков, поступивших в больницу в тяжелом состоянии, было диагностировано воспаление миокарда, а анализы на коронавирус были отрицательные. Дальнейшее обследование показало наличие в организме антител к COVID-19, то есть ребенок уже переболел им бессимптомно.

«Мы не знаем, кто предрасположен к этому, но такое явление бывает. Бывает крайне редко — буквально около 20 случаев в мире — и оно связано с реакцией определенных людей на заражение вирусом», — сказал иммунолог.

Ранее, как писал 5-tv.ru, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что эффективное лекарство против коронавируса может появиться уже будущей осенью. Клинические испытания препарата планируется начать в июне.

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