Путину рассказали, как с помощью вирусов можно вылечить Заворотнюк от рака
На совещании по вопросам развития генетических технологий президенту РФ представили разработки Института молекулярной биологии РАН.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий рассказали о разработке методов для борьбы с терминальной (четвертой) стадией рака. Как пояснил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров, суть технологии заключается в том, чтобы использовать вирусы в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, первые эксперименты уже показали положительный результат — у многих добровольцев, принявших участие в исследовании, началась ремиссия, и они стали вести нормальный образ жизни.
«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», — рассказал Макаров.
Он сообщил, что ученые уже получили родные клетки опухоли актрисы, размножили их и уже подобрали вирусы, которые смогут их убить. Однако ситуация с заболеванием звезды пока не настолько тревожная, чтобы применять новую технологию, подчеркнул директор института РАН.
По словам Макарова, пациенты, у которых обнаружена злокачественная опухоль, живут не более полутора лет, однако исследования Института молекулярной биологии позволили выявить случаи со значительным увеличением продолжительности жизни.
«Есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии», — резюмировал ученый.
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