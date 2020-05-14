Путину рассказали, как с помощью вирусов можно вылечить Заворотнюк от рака

На совещании по вопросам развития генетических технологий президенту РФ представили разработки Института молекулярной биологии РАН.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий рассказали о разработке методов для борьбы с терминальной (четвертой) стадией рака. Как пояснил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров, суть технологии заключается в том, чтобы использовать вирусы в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, первые эксперименты уже показали положительный результат — у многих добровольцев, принявших участие в исследовании, началась ремиссия, и они стали вести нормальный образ жизни.

«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», — рассказал Макаров.

Он сообщил, что ученые уже получили родные клетки опухоли актрисы, размножили их и уже подобрали вирусы, которые смогут их убить. Однако ситуация с заболеванием звезды пока не настолько тревожная, чтобы применять новую технологию, подчеркнул директор института РАН.

По словам Макарова, пациенты, у которых обнаружена злокачественная опухоль, живут не более полутора лет, однако исследования Института молекулярной биологии позволили выявить случаи со значительным увеличением продолжительности жизни.

«Есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии», — резюмировал ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Она была экстренно госпитализирована 13 сентября. В настоящее время, она переведена для дальнейшего лечения в клинику в Подмосковье, которая находится под усиленной охраной. 48-летнюю актрису ежедневно навещают члены семьи, постоянно находятся с ней и обеспечивают всем необходимым.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
11 нояб
Прервавшему молчание Разину ответили близкие Заворотнюк
16 окт
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
15 окт
Семья Заворотнюк впервые рассказала о болезни актрисы
12 окт
Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила отказ семьи рассказывать о здоровье актрисы
11 окт
Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание
9 окт
Мать навестила Анастасию Заворотнюк в реабилитационном центре
8 окт
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
8 окт
Представители Анастасии Заворотнюк отказались комментировать выписку актрисы
6 окт
Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
29 сент
Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина написала завещание
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
73.93
0.35 79.90
0.12
Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

Последние новости

15:49
Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой и отношение к ее новому жениху
15:41
Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден? — мнение эксперта
15:34
Путину рассказали, как с помощью вирусов можно вылечить Заворотнюк от рака
15:20
Видео задержания замглавы Красносельского района Петербурга по делу о взятке
15:15
Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции
15:10
Путин: ситуация с СОVID-19 в России меняется, пора вернуться к текущим делам

Сейчас читают

«Со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила причину развода с Месхи
«Немыслимо!» — Прелести «русской Кардашьян» раззадорили подписчиков
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок