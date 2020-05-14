Госпитализированная с коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала о самочувствии и необычным графиком изменения положения тела пациента.

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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицированная коронавирусом чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в разделе сторис своего аккаунта в Instagram выложила первые фото из больницы.

На кадрах жена официального представителя Кремля показала яркий букет пионов, который, по всей видимости, украшает ее палату. Помимо прочего, Татьяна Навка поделилась графиком изменения положения тела пациента. Согласно распорядку, больным предписано находиться в одном положении тела не более четырех часов.

Instagram @tatiana_navka

Супруга Дмитрия Пескова в своем посте добавила, что ее состояние улучшается.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть.<…> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!» — написала Татьяна Навка.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом нового типа 12 мая. Тогда же в больницу попала его жена Татьяна Навка. Позже она рассказала, как лечится вместе с супругом от COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивалась двусторонняя пневмония у Дмитрия Пескова.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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