Госпитализированная с коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала о самочувствии и необычным графиком изменения положения тела пациента.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tatiana_navka
Инфицированная коронавирусом чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в разделе сторис своего аккаунта в Instagram выложила первые фото из больницы.
На кадрах жена официального представителя Кремля показала яркий букет пионов, который, по всей видимости, украшает ее палату. Помимо прочего, Татьяна Навка поделилась графиком изменения положения тела пациента. Согласно распорядку, больным предписано находиться в одном положении тела не более четырех часов.
Супруга Дмитрия Пескова в своем посте добавила, что ее состояние улучшается.
«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть.<…> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!» — написала Татьяна Навка.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом нового типа 12 мая. Тогда же в больницу попала его жена Татьяна Навка. Позже она рассказала, как лечится вместе с супругом от COVID-19.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивалась двусторонняя пневмония у Дмитрия Пескова.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 14 мая
- Более 200 тысяч анализов в сутки: Москвичей будут тестировать на иммунитет к COVID
- 14 мая
- Рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен — Попова
- 14 мая
- Вспышка коронавируса произошла в Адыгее после похорон «уважаемого человека»
- 14 мая
- В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
- 14 мая
- Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса?
- 14 мая
- Видео: пилот из Новосибирской области вывел в небе надпись: «А где все?»
- 14 мая
- Загранпаспорт не выбрасывать? Опубликован план открытия Европы для туристов
- 14 мая
- Российские врачи обнаружили новые страшные осложнения от коронавируса
- 14 мая
- Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции
- 14 мая
- В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
Читайте также
57%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?