В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» перечислил желающие выйти из состава Украины области. Парламентарий отметил, что в обществе Незалежной наблюдается глубокий раскол.

«За регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — заявил Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена развитием событий, при которых президент Украины Владимир Зеленский фактически не управляет страной. В Незалежной существуют группы, которые продвигают собственные интересы.

«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами… Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность», — сказал Владимир Джабаров.

Парламентарий не исключил, что киевские власти до конца текущего года заявят о дезавуировании Минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе.