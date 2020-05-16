В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины
По словам Владимира Джабарова, в обществе Незалежной наблюдается глубокий раскол.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov, Federation Council of Russia, Siryk Anatolii, Volodymyr Zelensky
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» перечислил желающие выйти из состава Украины области. Парламентарий отметил, что в обществе Незалежной наблюдается глубокий раскол.
«За регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — заявил Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена развитием событий, при которых президент Украины Владимир Зеленский фактически не управляет страной. В Незалежной существуют группы, которые продвигают собственные интересы.
«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами… Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность», — сказал Владимир Джабаров.
Парламентарий не исключил, что киевские власти до конца текущего года заявят о дезавуировании Минских соглашений.
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