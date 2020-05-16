В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины

По словам Владимира Джабарова, в обществе Незалежной наблюдается глубокий раскол.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov, Federation Council of Russia, Siryk Anatolii, Volodymyr Zelensky

Тема:
Украинский кризис

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» перечислил желающие выйти из состава Украины области. Парламентарий отметил, что в обществе Незалежной наблюдается глубокий раскол.

«За регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — заявил Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена развитием событий, при которых президент Украины Владимир Зеленский фактически не управляет страной. В Незалежной существуют группы, которые продвигают собственные интересы.

«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами… Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность», — сказал Владимир Джабаров.

Парламентарий не исключил, что киевские власти до конца текущего года заявят о дезавуировании Минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе.

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