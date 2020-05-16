Петербуржцы пожаловались на бар, открывшийся, несмотря на пандемию

Скандально знаменитый Dovlatov-бар, с которым давно борются местные жители, попадает в хронику происшествий не впервые.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Петербуржцы пожаловались на открывшийся, несмотря на продолжающийся из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, скандально знаменитый Dovlatov-бар. Заведение на улице Рубинштейна в центре Санкт-Петербурга, с которым давно ведут борьбу местные жители, через социальные сети пригласило посетителей на вечеринку 15 мая. При этом, как сообщила председатель Совета дома, в котором размещается бар, Ольга Шелехина, у заведения нет ни лицензии на алкоголь, ни кассовых аппаратов, а у персонала отсутствуют санитарные книжки.

«Нарушая Постановление о самоизоляции, они выходили во двор без средств индивидуальной защиты, чем подвергали здоровье наших соседей опасности заражения коронавирусом», — цитирует обращение Шелехиной 78.ru.

По ее словам, это помещение решением суда запрещено использовать в качестве предприятия общепита, однако его владелец объявил, что оно сдается под бар за 150 тысяч рублей.

На снятом активистами видео вышедший к ним из бара мужчина утверждает, что это не Dovlatov-бар, а квартира, он находится у себя дома и вместе с друзьями пьет свой собственный алкоголь. После непродолжительной беседы он переходит на нецензурную лексику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ночных первомайских дрифт-вечеринках на одной из парковок и набережной Санкт-Петербурга в разгар объявленного в городе из-за коронавируса режима самоизоляции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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