В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Рост распространения коронавируса в России на сегодняшний день остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стабилизация обстановки отмечается по всей стране. Но жить в новых условиях россиянам придется долго. Носить маски в транспорте, общественных местах и на работе придется и летом. Однако, если граждане привыкнут к правилам безопасного поведения, считает Попова, то ужесточать ограничительные меры не придется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эффективность масок в защите от коронавируса проверили на хомяках. Гонконгские ученые подтвердили необходимость носить медицинские маски в период пандемии.

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