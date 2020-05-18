В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора отметила, что основным фактором стабилизации стало ответственное отношение россиян к своему здоровью.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Рост распространения коронавируса в России на сегодняшний день остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стабилизация обстановки отмечается по всей стране. Но жить в новых условиях россиянам придется долго. Носить маски в транспорте, общественных местах и на работе придется и летом. Однако, если граждане привыкнут к правилам безопасного поведения, считает Попова, то ужесточать ограничительные меры не придется.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эффективность масок в защите от коронавируса проверили на хомяках. Гонконгские ученые подтвердили необходимость носить медицинские маски в период пандемии.
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