Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Россияне старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство РФ разрешило продлить до 29 мая электронные больничные работающим гражданам старше 65 лет, которые не имеют возможности перейти на удаленную работу. Это сделано для того, чтобы входящие в группу риска по коронавирусу россияне могли соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщается на официальном сайте кабмина, как и прежде, больничные будут оплачиваться из Фонда социального страхования. При этом самим гражданам заново оформлять ничего не нужно — все необходимые данные в электронном виде в фонд должен направить работодатель. Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам: при стаже более восьми лет больничного оплачивается в размере 100% среднего заработка за два года, но не более 69,9 тысячи рублей в месяц.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в связи с объявленным из-за коронавируса режимом самоизоляции работающие пенсионеры получали электронный больничный на период с 6 по 19 апреля, затем он был продлен до 30 апреля.

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Тема:
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