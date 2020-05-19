Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Правительство РФ разрешило продлить до 29 мая электронные больничные работающим гражданам старше 65 лет, которые не имеют возможности перейти на удаленную работу. Это сделано для того, чтобы входящие в группу риска по коронавирусу россияне могли соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщается на официальном сайте кабмина, как и прежде, больничные будут оплачиваться из Фонда социального страхования. При этом самим гражданам заново оформлять ничего не нужно — все необходимые данные в электронном виде в фонд должен направить работодатель. Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам: при стаже более восьми лет больничного оплачивается в размере 100% среднего заработка за два года, но не более 69,9 тысячи рублей в месяц.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в связи с объявленным из-за коронавируса режимом самоизоляции работающие пенсионеры получали электронный больничный на период с 6 по 19 апреля, затем он был продлен до 30 апреля.

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