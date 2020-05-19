Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшится к июлю. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире одного из федеральных каналов. По ее словам, к середине лета карантинные меры можно будет отменить и люди вернутся к привычному образу жизни.

«Я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - цитирует Малинникову ТАСС.

Инфекционист уточнила, что в ближайшее время еще может наблюдаться некоторый рост числа инфицированных COVID-19, однако такие всплески пиковыми не будут.

«Всплески — это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», — пояснила врач.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попва констатировала, что рост распространения коронавируса в России остановлен. При этом она отметила, что соблюдать меры безопасности и носить маски в общественных местах россиянам придется еще долго.

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