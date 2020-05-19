Статуэтка «Женщина года», присужденная по итогам 2019 года Регине Тодоренко, перешла к жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Маргарита стала известна на всю Россию в 2018 году после шокирующего случая семейного насилия. Муж Дмитрий Грачев отвез ее в лес, отобрал телефон и топором отрубил ей кисти. Перед этим он заранее купил орудие в строительном магазине, сделал запас жгутов, бинтов и йода. Так ревнивый муж хотел отговорить жену от развода.

Отрубленные кисти хирурги пришили обратно, но прижилась лишь одна из них. Подвижность второй руке вернули благодаря протезу. Сегодня Грачев отбывает 14-летний срок в колонии строгого режима. А девушка прославилась как писатель, издав книгу «Счастлива без рук».

Эту работу Маргарита прислала Тодоренко в разгар ее травли после неосторожно сказанной в интервью фразы о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в произошедшем с ними. Но в отличие от тысяч хейтеров Грачева не стала укорять телеведущую, а постаралась пойти ей навстречу.

Instagram @margoritka1211

«Я надеюсь, что такие высказывания — это неправильная трактовка мыслей, незнание и непонимание масштабности проблемы домашнего насилия. К сожалению, я и сама не осознавала всего этого, пока лично не столкнулась с насилием! Я против травли и нападения на человека. Но я за то, чтобы помочь Регине, поделиться знаниями», — высказалась тогда девушка.

После этого Регина вышла с Маргаритой на связь, поблагодарила за поддержку и включила ее комментарий в свой документальный фильм о домашнем насилии. В ответ на присланную ей книгу она отправила молодой писательнице свою статуэтку от Glamour. Журнал лишил ее звания «Женщина года» вскоре после поднявшегося скандала.

«Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: „Статуэтка мне не нужна“ и в шутку добавила: „Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает“. Про панд вспомнила, так как муж Регины (певец Влад Топалов — Прим. ред.) выступал на шоу „Маска“ в костюме Панды», — поделилась Грачева.

Теперь Маргарита еще и обладательница двух костюмов панд. В конце мая на день рождения сына она сделает ему сюрприз.

Писательница заранее попросила поклонников воздержаться от обвинений Регины в неискренности и желании оправдаться.

«Даже после предательства, я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!» — заключила Грачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко поставила точку в скандале с домашним насилием.