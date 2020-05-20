Украинский журналист Остап Дроздов в эфире шоу на YouTube-канале оскорбил русскоязычных сограждан. Ведущий назвал их одноклеточными и заявил, что жители Незалежной не обязаны понимать русскую речь.

При этом Остап Дроздов подчеркнул, что каждый гражданин Украины должен владеть «ридной мовой».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — заявил Остап Дроздов.

Журналист добавил, что не знающие украинского языка жители Незалежной должны путешествовать по Золотому кольцу России, а не по западной части страны.

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