Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
По мнению Остапа Дроздова, граждане Незалежной не обязаны понимать русский язык.
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Фото, видео: Facebook @priamym.textom, YouTube @DROZDOV
Украинский журналист Остап Дроздов в эфире шоу на YouTube-канале оскорбил русскоязычных сограждан. Ведущий назвал их одноклеточными и заявил, что жители Незалежной не обязаны понимать русскую речь.
При этом Остап Дроздов подчеркнул, что каждый гражданин Украины должен владеть «ридной мовой».
«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — заявил Остап Дроздов.
Журналист добавил, что не знающие украинского языка жители Незалежной должны путешествовать по Золотому кольцу России, а не по западной части страны.
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