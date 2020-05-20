По мнению Остапа Дроздова, граждане Незалежной не обязаны понимать русский язык.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Facebook @priamym.textom, YouTube @DROZDOV

Тема:
Украинский кризис

Украинский журналист Остап Дроздов в эфире шоу на YouTube-канале оскорбил русскоязычных сограждан. Ведущий назвал их одноклеточными и заявил, что жители Незалежной не обязаны понимать русскую речь.

При этом Остап Дроздов подчеркнул, что каждый гражданин Украины должен владеть «ридной мовой».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — заявил Остап Дроздов.

Журналист добавил, что не знающие украинского языка жители Незалежной должны путешествовать по Золотому кольцу России, а не по западной части страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады надела маску «в дырочку».

Тема:
Украинский кризис
20 мая
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
18 мая
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
16 мая
В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины
15 мая
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
12 мая
В Крыму считают, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
11 мая
«Не имеете права!» — Павел Климкин запретил россиянам отмечать День Победы
10 мая
«У него крепкие связи»: Зеленский объяснил, как Саакашвили решит украинский кризис
7 мая
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
4 мая
Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
4 мая
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Читайте также

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:54
Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
10:44
За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19
10:31
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
10:18
Самозанятым россиянам автоматически вернут налоги за 2019 год
10:08
Звезду «Великолепного века» назвали законодательницей новой моды
9:55
В Саратовской службе спасения рассказали подробности ЧП в Энгельсе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок