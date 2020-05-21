В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Представитель организации в России Мелита Вуйнович считает, что снимать ограничения пока преждевременно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nano Calvo
Вторая волна коронавируса может обрушиться на мир после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Коронавирус не удастся остановить, пока он не охватит все уголки мира, уверяет Войнович. По этим причинам эксперт считает, что пока рано снимать ограничения, введенные в период пандемии. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности.
Представитель ВОЗ отметила, что Россия сразу начала предпринимать действия, которые помогли уменьшить уровень смертности и замедлить распространение коронавируса. Тем не менее население должно понять: опасность и риск заболеть не прошли. Меры предосторожности нужно соблюдать в любом случае.
По данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, на 21 мая число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире достигло 5 092 639 человек. Болезнь унесла жизни 329 922 человек. Выздоровели 2 026 235 пациентов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом.
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