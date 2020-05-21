Многие онкологические центры перепрофилируются под борьбу с коронавирусом. Кроме того, без своевременной помощи остались страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жертвы вируса: К чему приведет ухудшение доступности медпомощи из-за COVID-19?

Фото: www.globallookpress.com /Britta Pedersen

Тема:
Эпидемия коронавируса

В условиях сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса жизнь пациентов, страдающих другими серьезными заболеваниями, оказалась под угрозой. В первую очередь, с трудностями при лечении столкнулись больные раком и сердечники. Многие клиники перепрофилировались под борьбу с COVID-19, и пациенты остались без квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщают «Известия», больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Соответствующие данные следуют из опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе».

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация в сфере оказания медицинской помощи чревата негативными последствиями. В частности, врачи ожидают «взрыв онкологической заболеваемости» и смертности.

«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — рассказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский.

Кардиологи также прогнозируют негативные изменения. Согласно наблюдениям врачей, многие пациенты стали бояться ходить в больницы из-за риска заражения коронавирусом, вследствие чего запускают заболевание.

«Основной нашей проблемой оказался страх пациентов перед возможным заражением коронавирусом в больнице. Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания — подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов», — сообщил завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ имени Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали самый эффективный способ предотвращения ранней смерти. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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