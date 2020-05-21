Министерство просвещения РФ рекомендовало открыть детские оздоровительные лагеря уже с 1 июля. Как сообщила в ходе совещания по образовательным вопросам глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ведомстве уже подготовили рекомендации по организации летней оздоровительной кампании.

По ее словам, на первом этапе дети не должны уезжать в лагеря за пределы домашнего региона. В то же время предусматривается ослабление ограничительных мер. В частности, находиться на территории лагеря несовершеннолетние смогут без масок и перчаток.

Комментируя заболеваемость COVID-19, Попова отметила, что среди подтвержденных случаев коронавируса только 7% — дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения рекомендовали в июле открыть детские лагеря, но укоротить смены. Кроме того, чтобы занять детей, которые не смогут туда попасть, министерство совместно с педагогическими вузами разработало специальные программы — так называемые онлайн-смены.

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