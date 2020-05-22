«Это происходит моментально»: Пушкина рассказала о своей борьбе с коронавирусом

Подробности своего лечения от коронавирусной инфекции рассказала общественности депутат Госдумы Оксана Пушкина. Об этом пишет сайт KP.RU. Соавтор закона о домашнем насилии вторую неделю находится в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19. Бывшая ведущая программы «Женский взгляд» посчитала, что ее опыт может пригодиться другим.

Парламентарий предположила, что инфицировалась во время поездок по регионам, когда развозила врачам средства индивидуальной защиты. При этом Пушкина везде носила маску и перчатки. По мнению врачей, это спасло ее от более тяжелой формы заболевания, как и сильный иммунитет. Его парламентарий поддерживает последние 30 лет. Каждое утро кроме воскресенья начинает с полуторачасовой физкультуры.

О подтвержденном тесте на COVID-19 политик узнала в свой день рождения. Первые симптомы казались ей незначительными: сонливость, головная боль, порозовевшие белки глаз. Поначалу депутат приняла это за аллергию.

«Уже потом я узнала, что у меня 25% легких поражены. Сказали мне врачи: „Ваш иммунитет позволяет бегать и прыгать. Но дело это не изученное и опасное“. Сначала думала, буду лечиться дома. Но потом мне стало как-то не очень хорошо. Меня штормило, у меня болела кожа. Пришлось лечь в больницу», — вспомнила Пушкина.

«Скорую» пришлось ждать 2,5 часа — слишком много вызовов. Еще час приехавшая врач пыталась найти для бывшей телеведущей место в одной из городской больниц. А в самом медучреждении не сразу удалось найти палату. Сегодня политик настаивает: спасти себя от заражения человек может сам, но ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

«Иногда легкие формы коронавируса быстро переходят в серьезные. Вот в чем меня убедили врачи. Говорят, это происходит моментально: резко поднимается температура, и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Не можешь даже вызвать „Скорую"», — поделилась депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса.

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