Эксперт рассказал, когда коронавирусные ограничения можно отменить в Петербурге
По мнению главы рабочей группы по математическому моделированию распространения СОVID-19 в России Алексея Боровкова, эпидемия затухнет в Северной столице к осени.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko, 5-tv.ru
Полностью отменить введенные из-за коронавируса ограничения в Санкт-Петербурге можно будет в июле или августе. Такой прогноз, исходя из эпидемиологической ситуации в городе сделал глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков.
«К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть. В самом оптимистичном прогнозе город сможет вернуться к нормальной жизни в июле–августе. Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг — это, скорее всего, неделя», — цитирует Боровкова ТАСС.
Главным условием для отмены ограничений в регионах Роспотребнадзор ранее называл коэффициент распространения вируса, который показывает, сколько человек может заразиться от одного инфицированного, менее единицы. В Петербурге, по словам Боровкова, пока наблюдается «волнообразная кривая»: в конце апреля и начале мая коэффициент был меньше единицы, потом поднимался до 1,32, а затем опустился и последние пять дней держится на уровне меньше единицы.
«Мы разрабатываем алгоритм поэтапного выхода из эпидемии, подчеркну, это можно делать лишь тогда, когда мы находимся устойчиво на нисходящей ветке эпидемиологической кривой», — отметил руководитель рабочей группы.
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