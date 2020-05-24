По мнению главы рабочей группы по математическому моделированию распространения СОVID-19 в России Алексея Боровкова, эпидемия затухнет в Северной столице к осени.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Полностью отменить введенные из-за коронавируса ограничения в Санкт-Петербурге можно будет в июле или августе. Такой прогноз, исходя из эпидемиологической ситуации в городе сделал глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков.

«К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть. В самом оптимистичном прогнозе город сможет вернуться к нормальной жизни в июле–августе. Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг — это, скорее всего, неделя», — цитирует Боровкова ТАСС.

Главным условием для отмены ограничений в регионах Роспотребнадзор ранее называл коэффициент распространения вируса, который показывает, сколько человек может заразиться от одного инфицированного, менее единицы. В Петербурге, по словам Боровкова, пока наблюдается «волнообразная кривая»: в конце апреля и начале мая коэффициент был меньше единицы, потом поднимался до 1,32, а затем опустился и последние пять дней держится на уровне меньше единицы.

«Мы разрабатываем алгоритм поэтапного выхода из эпидемии, подчеркну, это можно делать лишь тогда, когда мы находимся устойчиво на нисходящей ветке эпидемиологической кривой», — отметил руководитель рабочей группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие регионы России уже преодолели пик заболеваемости коронавирусом. 

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