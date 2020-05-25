Порт Тартус в Сирии стал ареной масштабных боевых учений - российские и сирийские военные отразили попытку морских диверсантов захватить крупный портовый город. В ходе совместного тактического учения были отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования. Все цели спланированного учения были достигнуты.

В совместных учениях принимали участие больше десятка кораблей двух стран и флотилия быстроходных катеров. За битвой с условным противником следил Станислав Григорьев. Смотрите подробнее в видеосюжете корреспондента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии освобожден город Афамия — уникальный памятник античности мирового значения. Боевики успели нанести древним руинам непоправимый ущерб.