Военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус
В боевых учениях принимали участие больше десятка кораблей двух стран и флотилия быстроходных катеров
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Фото, видео: 5-tv.ru
Порт Тартус в Сирии стал ареной масштабных боевых учений - российские и сирийские военные отразили попытку морских диверсантов захватить крупный портовый город. В ходе совместного тактического учения были отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования. Все цели спланированного учения были достигнуты.
В совместных учениях принимали участие больше десятка кораблей двух стран и флотилия быстроходных катеров. За битвой с условным противником следил Станислав Григорьев. Смотрите подробнее в видеосюжете корреспондента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии освобожден город Афамия — уникальный памятник античности мирового значения. Боевики успели нанести древним руинам непоправимый ущерб.
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