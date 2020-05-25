В боевых учениях принимали участие больше десятка кораблей двух стран и флотилия быстроходных катеров

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Порт Тартус в Сирии стал ареной масштабных боевых учений - российские и сирийские военные отразили попытку морских диверсантов захватить крупный портовый город. В ходе совместного тактического учения были отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования. Все цели спланированного учения были достигнуты.

В совместных учениях принимали участие больше десятка кораблей двух стран и флотилия быстроходных катеров. За битвой с условным противником следил Станислав Григорьев. Смотрите подробнее в видеосюжете корреспондента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в  Сирии освобожден город Афамия — уникальный памятник античности мирового значения. Боевики успели нанести древним руинам непоправимый ущерб.

Тема:
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