В России выявлено 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом

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Валентин Черников
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По данным Оперативного штаба, 41% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

В России выявлено 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах за последние сутки. Такие данные приводит Оперативный штаб. 41,1% пациентов с положительным тестом не имели клинических проявлений болезни.

В Москве суточный прирост людей с положительным тестом составил 2830 человек. 817 случаев зафиксировали в Подмосковье. В Петербурге COVID-19 выявлен у 363 человек. В Нижегородской области — 228, в Свердловской — 207, в Ростовской — 203.

Наименьший прирост инфицированных наблюдается в Севастополе — один человек, на Алтае и в Ненецком АО — по два человека, в Магаданской области — четыре человека, в Еврейском АО и Сахалинской области — по пять человек.

За минувшие сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Полностью выздоровел 12 331 человек.

Всего по состоянию на 26 мая в России выявлено 362342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в России и мире на 26 мая.

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Тема:
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