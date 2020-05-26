Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 26 мая

Погибшие и пострадавшие на 26 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 592 346 человек. Болезнь унесла жизни 349 823 человек. Выздоровели 2 369 107 пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 353 427 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек. В России проведено более 8,9 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, выход на плато по инфицированию коронавирусом, в силе остаются и ряд других санитарных требований.

Все федеральные надбавки медикам за апрель выплачены. Деньги получили более 153 тысяч специалистов. Об этом заявили на заседании президиума координационного совета, которое провел Михаил Мишустин.

Начало клинических испытаний вакцины от коронавируса в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» запланировано на конец июня. Группа добровольцев уже сформирована. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

За удаленную работу в России могут еще и доплачивать! Во всяком случае этого добивается федерация независимых профсоюзов, которая подготовила поправки в трудовой кодекс и направила их в правительство.

В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется с проведения пробных экзаменов 29 и 30 июня. Об этом в понедельник заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации. Чтобы экзамены прошли успешно, требуется большая подготовительная работа: нужно проверить все системы видеонаблюдения, печати, сканирования. А главное — обеспечить безопасность в школах.

Ситуация в мире

В Казахстане выздоровели больше половины заразившихся коронавирусом.

Китай за сутки выявил 11 случаев заражения COVID-19 и 40 бессимптомных носителей.

В то же время США делают достаточно оптимистичные прогнозы на будущее. Накануне советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Америка первой создаст вакцину от коронавируса.

В то же время страны Европы постепенно снимают введенные ограничения. Даже Испания, где ситуация с коронавирусом была самой сложной в Европе — снимает барьеры. В Мадриде и Барселоне разрешили заниматься спортом. А рестораны могут обслуживать людей на открытом воздухе. Во Франции с ограничениями стали пускать людей на пляжи.

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