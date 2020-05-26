Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек
Шквалистый ветер, обрушившийся на регион накануне, срывал крыши с домов, валил заборы, автобусные остановки и деревья, одно из которых упало на пожилую женщину.
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Фото, видео: ВКонтакте @incekb; 5-tv.ru
Количество погибших в результате мощнейшего урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек. Еще одной жертвой стихии стала пожилая женщина – на пенсионерку упало дерево. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Возбуждены уголовные дела.
Мощный ураган обрушился на регион накануне. Основной удар пришелся на Екатеринбург. Шквалистый ветер срывал крыши с домов, валил деревья, заборы и автобусные остановки. Непогода привела к многочисленным авариям на электросетях. Без света остались более ста тысяч человек. Последствия локального апокалипсиса коммунальщики устраняют до сих пор.
Сегодня циклон добрался до Томской области. На регион обрушился ураганный ветер. И град размером с перепелиное яйцо. Сообщается о десятках поваленных деревьев. Синоптики при этом предупреждают о возможных заморозках до минус трех градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли во время урагана в Екатеринбурге.
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