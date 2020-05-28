Загоравших на крыше в центре Москвы задержали за нарушение самоизоляции
Инцидент произошел 27 мая на Земляном Валу в Таганском районе.
Фото: Instagram @mariacheskis
Загоравших на крыше банка москвичей задержали полицейские за нарушение самоизоляции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, инцидент произошел 27 мая на Земляном Валу в Таганском районе.
Стражи порядка получили сигнал, что 13 человек вышли из окна квартиры на втором этаже на крышу банка и расположились там на шезлонгах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили нарушителей уже в жилом помещении.
За нарушение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса жители Москвы были задержаны и препровождены в опорные пункты полиции. В их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Сообщается, что нарушители самоизоляции в столице решили позагорать на крыше банка, в котором недавно мужчина захватил заложников и требовал встречи с Ольгой Бузовой. 5-tv.ru подробно рассказывал об этом.
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