Загоравших на крыше в центре Москвы задержали за нарушение самоизоляции

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Василий Заика
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Инцидент произошел 27 мая на Земляном Валу в Таганском районе.

Загоравших на крыше в центре Москвы задержали за нарушение самоизоляции

Фото: Instagram @mariacheskis

Тема:
Эпидемия коронавируса

Загоравших на крыше банка москвичей задержали полицейские за нарушение самоизоляции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, инцидент произошел 27 мая на Земляном Валу в Таганском районе.

Стражи порядка получили сигнал, что 13 человек вышли из окна квартиры на втором этаже на крышу банка и расположились там на шезлонгах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили нарушителей уже в жилом помещении.

За нарушение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса жители Москвы были задержаны и препровождены в опорные пункты полиции. В их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Сообщается, что нарушители самоизоляции в столице решили позагорать на крыше банка, в котором недавно мужчина захватил заложников и требовал встречи с Ольгой Бузовой. 5-tv.ru подробно рассказывал об этом.

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