Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений
В пресс-службе ВМСУ рассказали, что патрульный катер «Старобельск» выполнял стрельбы и «учился поражать плавучую мину».
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Истребитель вооруженных сил РФ напугал украинских моряков во время учений в Черном море. Об этом сообщает издание «Политнавигатор».
Патрульный катер «Старобельск», переданный ВМС Украины США, проводил учебные маневры в акватории Черного моря. В это время в небе появился российский военный самолет, рассказали в пресс-службе ВМСУ.
«Особое внимание во время выхода в море уделялось проверке боевых возможностей артиллерийских систем катера. Экипаж „Старобельска“ выполнил боевые упражнения стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Военные моряки учились поражать плавучую мину, которая находилась на расстоянии 200 метров», — говорится в сообщении.
Появление в небе российского истребителя, взявшего боевой курс, по информации издания, произвел пугающее впечатление на украинских моряков. Также судно повстречало во время учений патрульный катер ФСБ России «Изумруд» и ракетное судно Черноморского флота РФ «Ивановец», отмечает ФАН.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус.
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