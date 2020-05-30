Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений

|
Алина Потёмкина
371

В пресс-службе ВМСУ рассказали, что патрульный катер «Старобельск» выполнял стрельбы и «учился поражать плавучую мину».

Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Украинский кризис

Истребитель вооруженных сил РФ напугал украинских моряков во время учений в Черном море. Об этом сообщает издание «Политнавигатор».

Патрульный катер «Старобельск», переданный ВМС Украины США, проводил учебные маневры в акватории Черного моря. В это время в небе появился российский военный самолет, рассказали в пресс-службе ВМСУ.

«Особое внимание во время выхода в море уделялось проверке боевых возможностей артиллерийских систем катера. Экипаж „Старобельска“ выполнил боевые упражнения стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Военные моряки учились поражать плавучую мину, которая находилась на расстоянии 200 метров», — говорится в сообщении.

Появление в небе российского истребителя, взявшего боевой курс, по информации издания, произвел пугающее впечатление на украинских моряков. Также судно повстречало во время учений патрульный катер ФСБ России «Изумруд» и ракетное судно Черноморского флота РФ «Ивановец», отмечает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус.

Тема:
Украинский кризис
30 мая
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
29 мая
В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире
29 мая
Постпред России при ОБСЕ: Запад не обращает внимания на неонацизм на Украине
26 мая
США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций
24 мая
Украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве — видео
23 мая
Тело депутата Рады с огнестрельным ранением найдено в его офисе в Киеве
23 мая
Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева
23 мая
В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН
23 мая
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
22 мая
«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Последние новости

17:28
Самолет Як-52 рухнул в Нижегородской области
17:14
Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»
17:01
Клишас: поправки к Конституции РФ нацелены на будущее, но важны уже сегодня
16:51
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня
16:41
Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений
16:25
Тарзан «возвращает» Королеву Николаеву из-за финансовых проблем

Сейчас читают

«Ребята, работайте!» — Лепс предложил помощь «бедствующим» артистам на фоне конфликта Пригожина и Шнурова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок