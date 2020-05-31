ТОП-5 модных трендов лета 2020 от российских звезд

Российские звезды любят похвастаться обновками перед своими подписчиками в Instagram. Иногда аутфиты знаменитостей оставляют желать лучшего. Однако есть в отечественном шоу-бизнесе те, кто знает толк в моде.

Елена Летучая

Теледива отдает предпочтение элегантности и удобству. Ее новая обувь от Stella McCartney явное тому подтверждение. Этим летом стилисты как раз советуют выбирать туфли, сандалии или ботинки с длинной шнуровкой.

Instagram @elenapegas

Настя Ивлеева

Шорты и футболка свободного кроя а-ля «Билли Айлиш» будут суперпопулярны в этом сезоне. Модный костюмчик польского бренда MISBHV обошелся телеведущей в примерно 30 тысяч рублей.

Instagram @_agentgirl_

Кристина Орбакайте

Популярная певица сделала правильный выбор, отдав предпочтение легкой ткани и цветочному принту. «Растительность» на одежде этим летом очень востребована.

Instagram @orbakaite_k

Ольга Бузова

Эстрадная исполнительница «убила сразу двух зайцев». Она выбрала наряд из вещей одного оттенка: монохром — это синоним стиля нынешним летом. Также звезда не побоялась смелого сочетания платья-сорочки и кожаной косухи — стилисты, что называется, одобряют.

Instagram @buzova86

Нюша

Поп-дива облачилась в теплый спортивный костюмчик серого цвета, и ее выбор весьма похвален. Тренды сезона: отсутствие фурнитуры и свободный крой. Кроме того, этот «наряд» подходит для походов в магазин, так как отлично сочетается с медицинской маской в тон.

Instagram @nyusha_nyusha

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