ТОП-5 модных трендов лета 2020 от российских звезд
Из-за экономической ситуации и погоды знаменитости вынуждены одеваться не только стильно, но и практично.
Фото: Instagram @buzova86
Российские звезды любят похвастаться обновками перед своими подписчиками в Instagram. Иногда аутфиты знаменитостей оставляют желать лучшего. Однако есть в отечественном шоу-бизнесе те, кто знает толк в моде.
Елена Летучая
Теледива отдает предпочтение элегантности и удобству. Ее новая обувь от Stella McCartney явное тому подтверждение. Этим летом стилисты как раз советуют выбирать туфли, сандалии или ботинки с длинной шнуровкой.
Настя Ивлеева
Шорты и футболка свободного кроя а-ля «Билли Айлиш» будут суперпопулярны в этом сезоне. Модный костюмчик польского бренда MISBHV обошелся телеведущей в примерно 30 тысяч рублей.
Кристина Орбакайте
Популярная певица сделала правильный выбор, отдав предпочтение легкой ткани и цветочному принту. «Растительность» на одежде этим летом очень востребована.
Ольга Бузова
Эстрадная исполнительница «убила сразу двух зайцев». Она выбрала наряд из вещей одного оттенка: монохром — это синоним стиля нынешним летом. Также звезда не побоялась смелого сочетания платья-сорочки и кожаной косухи — стилисты, что называется, одобряют.
Нюша
Поп-дива облачилась в теплый спортивный костюмчик серого цвета, и ее выбор весьма похвален. Тренды сезона: отсутствие фурнитуры и свободный крой. Кроме того, этот «наряд» подходит для походов в магазин, так как отлично сочетается с медицинской маской в тон.
Ранее 5-tv.ru писал про пять трендов макияжа лета-2020.
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