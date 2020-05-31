Как коронавирус связан со свертываемостью крови?
По словам главы Роспотребнадзора, первоначально ученые полагали, что это «истинная пневмония», но оказалось, картина иная.
Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat
Совсем недавно ученые поняли, что развитие COVID-19 связано с нарушением свертываемости крови. Об этом рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отвечая на вопрос о том, как перенесенный коронавирус может сказаться на здоровье уже выздоровевших пациентов, она отметила, что ученые еще только изучают механизмы воздействия заболевания на организм человека.
По ее словам, для того чтобы понять, «что остается после вируса», медикам и ученым нужно больше времени.
Ранее, как писал 5-tv.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие симптомы почувствовал, когда заразился коронавирусом, и как протекала болезнь.
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