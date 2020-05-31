Как коронавирус связан со свертываемостью крови?

Совсем недавно ученые поняли, что развитие COVID-19 связано с нарушением свертываемости крови. Об этом рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отвечая на вопрос о том, как перенесенный коронавирус может сказаться на здоровье уже выздоровевших пациентов, она отметила, что ученые еще только изучают механизмы воздействия заболевания на организм человека.

«Я уверена, что и сегодня мы далеко не все знаем. Но если мы с самого начала предполагали, что это „истинная пневмония“, то совсем недавно (а для болезни это очень недавно, это полтора месяца) стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — пояснила Попова.

По ее словам, для того чтобы понять, «что остается после вируса», медикам и ученым нужно больше времени.

Ранее, как писал 5-tv.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие симптомы почувствовал, когда заразился коронавирусом, и как протекала болезнь.

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