Стало известно о тайном плане Украины по возвращению Крыма

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Василий Заика
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По словам постпреда президента Незалежной Антона Кориневича, стратегия по возвращению полуострова будет засекречена.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о тайном плане киевских властей по возвращению полуострова. По его словам, до конца текущего года в Незалежной планируют утвердить соответствующую стратегию. При этом, большая ее часть будет засекречена.

«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — цитирует постпреда URA.RU.

Антон Кориневич отметил, что представительство президента Украины в Крыму возобновило процесс по наработке плана и даже создало рабочую группу. Постпред главы Незалежной считает, что часть стратегии должна быть открыта для общественности. Он уверен, что люди должны видеть попытки Киева по «возвращению» территорий и населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине напомнили об ее исконных территориях.

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