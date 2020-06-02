Стало известно о тайном плане Украины по возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о тайном плане киевских властей по возвращению полуострова. По его словам, до конца текущего года в Незалежной планируют утвердить соответствующую стратегию. При этом, большая ее часть будет засекречена.

«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — цитирует постпреда URA.RU.

Антон Кориневич отметил, что представительство президента Украины в Крыму возобновило процесс по наработке плана и даже создало рабочую группу. Постпред главы Незалежной считает, что часть стратегии должна быть открыта для общественности. Он уверен, что люди должны видеть попытки Киева по «возвращению» территорий и населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине напомнили об ее исконных территориях.