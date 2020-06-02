Врач назвал отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса

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Ниса Мурзанаева
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Из-за пыльцы на улице некоторые жители России могут принять «аллергический» насморк за симптом COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с 5-tv.ru назвал отличия сезонной аллергии от коронавируса. По его словам, сходными симптомами данных заболеваний являются лишь заложенность носа и кашель. Однако и они проявляются у пациентов с разными диагнозами по-разному.

«Аллергики ощущают заложенность, как что-то в носу свербит, чешется. У них характерный симптом — чихание, слизетечение. При COVID-19 чихания нет. Сухой кашель тоже бывает и при аллергии, и при коронавирусе. Но в первом случае это покашливание, иногда со свистом. А при коронавирусе кашель надсадный, и боль в груди возникает. Это пневматический кашель», — объяснил доктор.

Владимир Болибок назвал еще одно очень важное отличие аллергии от коронавируса — отсутствие повышенной температуры. По мнению специалиста, повода паниковать нет, ведь медик, обследующий пациента, без труда отличит одно заболевание от другого.

«Если говорить про весеннюю аллергию в Центральной России: весна затянувшаяся, холодная, идут дожди, пыльцы относительно мало. Поэтому даже у тех аллергиков, кто сильно страдает — симптомы не сильно выражены», — добавил аллерголог-иммунолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что дерматологи описали кожные проявления коронавируса. Оказалось, что симптомами COVID-19 могут быть семь видов сыпи.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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