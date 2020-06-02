В Минобороны рассказали, каким будет Парад Победы в Москве 24 июня
Юбилейный 75-й торжественный смотр по традиции состоится на Красной площади.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 24 июня. По его словам, мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени и продлится не более 1,5 часов.
Олег Салюков подчеркнул, что порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними. Он отметил, что для проведения Парада Победы уточнено количество парадных расчетов от Вооруженных сил РФ, а также завершается работа по определению участия в торжестве подразделений других стран.
Главком рассказал, что в ходе проведения праздничного мероприятия предусмотрено использование элементов исторического парада 24 июня 1945 года.
«Например, в начале парада будет исполнен „Юбилейный встречный марш“, в вечернее время планируется аналогичный салют», — объяснил Салюков.
Известно, что подготовка к параду пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В ближайшее время военные медики и бойцы химической защиты продезинфицируют казармы и почти пять тысяч единиц техники.
Все солдаты и офицеры дополнительно сдадут тест на коронавирус. Отработка строевого шага будет проводиться в перчатках и масках. Тренировки начнутся 8 июня в подмосковном Алабино.
17 и 18 июня запланированы ночные репетиции в Москве. 24 июня будет выходным днем. Вечером в 22:00 по московскому времени пройдет праздничный салют.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны.
- 31 мая
- Какие меры безопасности предпримут во время подготовки к Параду Победы
- 31 мая
- Хранилище народной памяти: История Парада Победы длиною в 75 лет
- 29 мая
- Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта 24 июня
- 28 мая
- СК предъявил обвинение еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма
- 27 мая
- Российские военные начали подготовку техники к Параду Победы
- 26 мая
- Юбилейный 75-й! Путин назвал дату Парада Победы во всех городах России
- 26 мая
- Лавров поблагодарил членов Совета ОДКБ за участие в праздновании 75-летия Победы
- 26 мая
- Праздник будет: Как и когда пройдет Парад Победы в 2020-м?
- 17 мая
- Как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян
- 16 мая
- Обыски проходят у четверых подозреваемых в провокации в ходе «Бессмертного полка»
Читайте также
36%
-0.73 76.78
-0.86
Нашли ошибку?