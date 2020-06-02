В Минобороны рассказали, каким будет Парад Победы в Москве 24 июня

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Ниса Мурзанаева
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Юбилейный 75-й торжественный смотр по традиции состоится на Красной площади.

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Фото, видео: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Тема:
День Победы

Главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 24 июня. По его словам, мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени и продлится не более 1,5 часов.

Олег Салюков подчеркнул, что порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними. Он отметил, что для проведения Парада Победы уточнено количество парадных расчетов от Вооруженных сил РФ, а также завершается работа по определению участия в торжестве подразделений других стран.

Главком рассказал, что в ходе проведения праздничного мероприятия предусмотрено использование элементов исторического парада 24 июня 1945 года.

«Например, в начале парада будет исполнен „Юбилейный встречный марш“, в вечернее время планируется аналогичный салют», — объяснил Салюков.

Известно, что подготовка к параду пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В ближайшее время военные медики и бойцы химической защиты продезинфицируют казармы и почти пять тысяч единиц техники.

Все солдаты и офицеры дополнительно сдадут тест на коронавирус. Отработка строевого шага будет проводиться в перчатках и масках. Тренировки начнутся 8 июня в подмосковном Алабино.

17 и 18 июня запланированы ночные репетиции в Москве. 24 июня будет выходным днем. Вечером в 22:00 по московскому времени пройдет праздничный салют.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны.

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