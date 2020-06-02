Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о пугающих побочных эффектах

Журналист британского издания the Independent Джек Соммерс, принявший участие в испытаниях вакцины против коронавируса, рассказал о побочных эффектах от препарата.

Он отметил, что прежде, чем перейти непосредственно к исследованию, завел банковский счет, куда ему перечислили 235 фунтов (около 20 тысяч рублей). Кроме того, журналист должен был пройти опрос о собственном здоровье и состоянии членов семьи, а после вместе с другими участниками эксперимента сдал анализы и посмотрел обучающее видео.

Затем Соммерсу провели инъекцию. Перед ней испытуемому пришлось побороть страх уколов — ему помогло осознание того, что он делает что-то важное.

Все симптомы, возникшие после вакцинации, журналист подробно описывал в дневнике. Он отметил, что в первую неделю пару раз поднималась температура, хотя сейчас он не исключает, что мог себе это придумать. По словам представителя СМИ, тяжелее всего было справляться с паранойей.

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», —признался британец.

Он нисколько не жалеет, что принял участие в испытаниях и надеется в будущем рассказывать внукам о своем вкладе в спасение человечества.

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