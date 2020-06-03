В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях
По данным Центра по примирению враждующих сторон, огонь ведут снайперы-одиночки.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: ТАСС / Yahya Nemah, 5-tv.ru
В Сирии боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли жилые кварталы сразу в нескольких провинциях. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. При этом, террористы сменили тактику. Теперь огонь ведут снайперы-одиночки. Стреляют не только по военным Сирийской армии, но и по мирным жителям. Ранения, как правило, смертельные. Из Сирии передает корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев.
* — запрещенная на территории РФ организация
- 2 июн
- Символы дружбы народов России и Сирии восстанавливают в Дамаске
- 1 июн
- Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы
- 29 мая
- Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией
- 29 мая
- В Сирии возобновляется железнодорожное сообщение
- 28 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за очередную партию гумпомощи
- 27 мая
- Варварство как главный почерк террористов в Сирии
- 26 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
- 25 мая
- Военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус
- 22 мая
- Что вернувшиеся из «Эр-Рукбана» жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере?
- 20 мая
- В Сирии освободили город-памятник Афамия
Читайте также
39%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?