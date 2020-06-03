В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях

В Сирии боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли жилые кварталы сразу в нескольких провинциях. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. При этом, террористы сменили тактику. Теперь огонь ведут снайперы-одиночки. Стреляют не только по военным Сирийской армии, но и по мирным жителям. Ранения, как правило, смертельные. Из Сирии передает корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев.

* — запрещенная на территории РФ организация