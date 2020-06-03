Нацбанк Украины ввел в оборот монету с изображением неизвестного человека

Национальный банк Украины (НБУ) начал выпускать монеты номиналом в десять гривен с изображением неизвестного человека на реверсе (Оборотная сторона монеты — Прим.ред.).

В среду, 3 июня, представитель пресс-службы НБУ обратился к гражданам страны с новостью, что новая монета вскоре заменит аналогичную бумажную купюру.

«Это — часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которая продолжается с 2014 года. Его цель — обеспечить на Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства», — говорилось в заявлении.

Однако нововведения порадовали не всех: ведущие нумизматы были шокированы тем фактом, что на реверсе нет уже привычного изображения гетмана Ивана Мазепы. Вместо него — неизвестный гражданин, пишет издание «Страна.ua».

«На монете изображен автор первой украинской Конституции Пилип Орлик! В 2004 году в пачку с эскизами нового портрета Мазепы попали изображения Пилипа Орлика. А Нацбанк утвердил их, не ознакомившись с рисунками», — цитирует СМИ одного из экспертов в области нумизматики.

Bank.gov.ua

В свою очередь, представители НБУ утверждают, что изображение на монете полностью соответствует стандартам. Говоря иначе — портрет Мазепы никто не менял.

Отмечается также, что нацбанк введет в оборот только лишь пять миллионов монет. При этом гражданам не нужно специально менять бумажные купюры на более современные десять гривен. По словам экспертов, замена будет происходить постепенно, в результате естественного износа банкнот.

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