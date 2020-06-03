«Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову

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Алиса Старжевская
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Единственный сын телеведущей скончался две недели назад от COVID-19.

«Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

Советская теле- и радиведущая, народная артистка РФ Светлана Моргунова до сих пор не может прийти в себя после потери единственного сына, умершего 19 мая из-за коронавируса. Близкая подруга звезды телевидения Нелли Кобзон рассказала, как Моргунова переживает потерю.

«Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться», — рассказала Кобзон «СтарХиту».

Кобзон отметила, что ее подруга осталась одна без близкого человека и единственного кормильца, и призналась, что близкие друзья телеведущей будут ей помогать, в том числе и финансово.

В свою очередь, другая подруга семьи Лариса Куликова поделилась, что Моргунова «кушает, спит, очень постарела» и выразила мнение, что «лучше ей вряд ли станет».

У сына Моргуновой, 52-летнего Максима, коронавирус был диагностирован 10 мая. Он не был госпитализирован и болезнь переносил в домашних условиях, выполняя все предписания врачей. Близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, что «возможно, если бы его забрали в больницу, он бы выжил».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Моргунова впервые вышла на связь с общественностью после смерти сына.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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