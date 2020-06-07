Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы

Эфирная новость 71

Аналитики рынка прогнозируют, что в результате коронавирусной встряски выиграют все так называемые профессии face to face, в которых обязательно постоянное участие человека.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

На рынке труда, сейчас происходят очень серьезные сдвиги. Востребованные еще вчера профессии, такие как турагенты, гиды, фитнес-тренеры, перевозчики, теперь попали в зону риска. Спрос на их услуги резко упал. На этой неделе вышли сразу несколько исследований о том, как мы будем работать осенью, где ждать снижения зарплат, а где наоборот будет увеличение. И там же обстоятельно исследовали, как вообще фундаментально меняются потребности и возможности работодателей и работников. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер внимательно изучил этот феномен и узнал, какой будет наша работа уже очень скоро, и за кем уже объявили охоту кадровые агентства. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в РФ планируют решить проблему с безработицей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 июн
В Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
7 июн
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
7 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 5 343 человека
7 июн
Онищенко призвал власти Москвы «ускориться» в снятии режима ограничений
7 июн
Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19
6 июн
Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье
6 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 708 человек
6 июн
Названы самые востребованные алкогольные напитки россиян во время пандемии
6 июн
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса
6 июн
Военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

19:22
«Сидел скрючившись, цвет лица бледно-зеленый»: Очевидец рассказала о смертельном ДТП в Петербурге
19:13
Как россияне встретили праздник Святой Троицы?
18:54
Косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина
18:38
Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы
18:28
Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой
18:16
«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото

Сейчас читают

Хиромант показал, как узнать о характере, успешности и личной жизни человека по ладони
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок