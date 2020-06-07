Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы

На рынке труда, сейчас происходят очень серьезные сдвиги. Востребованные еще вчера профессии, такие как турагенты, гиды, фитнес-тренеры, перевозчики, теперь попали в зону риска. Спрос на их услуги резко упал. На этой неделе вышли сразу несколько исследований о том, как мы будем работать осенью, где ждать снижения зарплат, а где наоборот будет увеличение. И там же обстоятельно исследовали, как вообще фундаментально меняются потребности и возможности работодателей и работников. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер внимательно изучил этот феномен и узнал, какой будет наша работа уже очень скоро, и за кем уже объявили охоту кадровые агентства. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в РФ планируют решить проблему с безработицей.