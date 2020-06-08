В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона
В настоящее время боевик активно сотрудничает с сирийскими спецслужбами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru
У спецслужб Сирии появился важный свидетель, который может пролить свет на реальную деятельность иностранных разведок в арабской республике.
Мухаммад Усейн Соуд — работник коммунального хозяйства Пальмиры, сначала был завербован запрещенной ИГИЛ*, а затем западными спецслужбами. Боевик занимался шпионажем на подконтрольных Дамаску территориях.
Сейчас преступник активно сотрудничает с сирийской разведкой, в надежде на амнистию — все подробности у Станислава Григорьева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока».
* — запрещенная на территории РФ организация.
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