В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона

У спецслужб Сирии появился важный свидетель, который может пролить свет на реальную деятельность иностранных разведок в арабской республике.

Мухаммад Усейн Соуд — работник коммунального хозяйства Пальмиры, сначала был завербован запрещенной ИГИЛ*, а затем западными спецслужбами. Боевик занимался шпионажем на подконтрольных Дамаску территориях.

Сейчас преступник активно сотрудничает с сирийской разведкой, в надежде на амнистию — все подробности у Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока».

* — запрещенная на территории РФ организация.