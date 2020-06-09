«Мы поехали на место ДТП»: Стебунов отрицает, что находился в машине с Ефремовым

Актера Ивана Стебунова и его супруги Елены Власовой не было в автомобиле Михаила Ефремова в момент ДТП. Об этом друг и партнер Михаила Ефремова по спектаклям театра «Современник» рассказал в Instagram.

«Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Мы ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с супругой на место ДТП. После нас через три минуты подъехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Мы приносим соболезнования семье погибшего. Произошла настоящая трагедия», — прокомментировал Стебунов.

До этого сообщалось, что Стебунова, Власову и Гармаша видели на месте аварии, но от комментариев они отказались. Появлялась информация, что супружеская пара сопровождала Ефремова в автомобиле после посиделок в питейном заведении.

Instagram @stebunov_i

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.