Взрыв прогремел на пути следования российских военных в Сирии

Взрыв прогремел на пути следования российских военных на севере Сирии, в четырех километрах от Кобани. Об этом сообщило курдское информационное агентство ANHA. По его информации, при развороте автомобиль съехал с дороги и наехал задним колесом на мину.

В ЦПВС подтвердили, что взрывное устройство сработало под колесом бронеавтомобиля патруля военной полиции. В результате инцидента никто не пострадал.