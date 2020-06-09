Взрыв прогремел на пути следования российских военных в Сирии
Взрывное устройство сработало под колесом бронеавтомобиля военной полиции, сообщили в ЦПВС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammed; Twitter @PatilSushmit
Взрыв прогремел на пути следования российских военных на севере Сирии, в четырех километрах от Кобани. Об этом сообщило курдское информационное агентство ANHA. По его информации, при развороте автомобиль съехал с дороги и наехал задним колесом на мину.
В ЦПВС подтвердили, что взрывное устройство сработало под колесом бронеавтомобиля патруля военной полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
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